Кабмин Германии: Россия выполняет контрактные обязательства по поставкам газа

Берлин, 28 января. Российская сторона полностью выполняет свои обязательства в сфере газовых поставок. Об этом сказал представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт. Его слова приводит ТАСС в своем материале.

Представитель немецкого правительства публично подтвердил, что все договоренности исполняются. Он также выразил надежду, что сотрудничество стран продолжится и в дальнейшем. По его словам, нынешние низкие показатели заполненности хранилищ топлива должны стать поводом предотвратить такую ситуацию в будущем.

«Российские договоры о поставках газа, по нашим данным, до сих пор полностью выполняются, и мы твердо уверены, что так это и останется и что Россия и впредь останется надежным поставщиком», — отметил он.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ может превысить свои обязательства по поставкам голубого топлива через территорию Украины. Об этом сообщал ФАН со ссылкой на слова главы государства.