Доктор Мясников дал советы по организации медпомощи при COVID-19 c учетом особенностей «Омикрона»

Омикрон-штамм COVID-19 стал доминирующим в мире. Несколько дней Россия бьет рекорды по количеству заражений, тему даже поднял в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь президента России. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале напомнил, что еще во время первых волн пандемии он предостерегал от увлечения пугающей коронавирусной статистикой. По мнению врача, сейчас это особенно актуально — несмотря на высочайшую заразность и колоссальное число выявленных случаев, «Омикрон» не приводит к значительному увеличению смертности. Поэтому, по мнению доктора Мясникова, в нетяжелых случаях правильнее лечиться дома, а не атаковать без достаточных на то оснований систему здравоохранения. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

«Омикрон»: новое — это хорошо забытое старое. Колонка Александра Мясникова

Напомню читателям ФАН, о чем я предупреждал еще в ноябре 2020 года, когда об «Омикроне» слыхом не слыхивали.

Первое. Я советовал тогда и придерживаюсь этого мнения сейчас, что необходимо прекратить информационный террор, насаждающий панику. COVID-психоз порождает только массу перепуганных людей, которые при температуре 37,2 сразу же вызывают скорую, атакуют больницы и поликлиники, сметают с прилавков аптек любые лекарства, в том числе совершенно им не нужные.

Второе. Еще полтора года назад я советовал сформировать самостоятельную службу перевозки инфекционных больных, отделенную от скорой помощи. Даже больному с достаточно тяжелой формой COVID-19 не нужна именно скорая. Никаких срочных медицинских манипуляций во время транспортировки таких больных, кроме подачи кислорода, не предполагается. Считаю, что для ковидных больных, особенно в условиях пандемии, достаточно обычного автотранспорта, оборудованного защитным экраном для водителя и кислородным баллоном для пациента. Нет никакого смысла отдавать все машины скорой помощи на перевозку больных с COVID-19. Тем самым мы только оголяем эту службу, лишая население скорой медицинской помощи в случаях, когда она по-настоящему необходима.

Третье. Еще в ноябре 2020 года я утверждал, и остаюсь на этой позиции до сих пор, что никакая эпидемия не лечится при помощи простого арифметического увеличения числа больничных коек. Больница — только для тяжелых больных. Кроме того, и пандемия, к сожалению, это в очередной раз подтвердила. Испокон века инфекционные больницы были и остаются местом распространения инфекции. Еще раз повторю: эпидемия — это процесс, охватывающий массы людей. Поэтому подавляющее число больных, в первую очередь с легкой и среднетяжелой формой, должны лечиться дома.

Судя по рекомендациям, которые действуют при нынешней волне «Омикрона», с удовлетворением отмечаю, что некоторые мои советы были услышаны.

А своим читателям в очередной раз посоветую: прививайтесь и будьте здоровы!