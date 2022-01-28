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Житель аргентинского Мар-де-Лас-Пампаса одомашнил дикого кабана

Общество

Адриан Гомес Бекко уже 15 лет живет в прибрежном городке Мар-де-Лас-Пампас. Его участок охраняют два лабрадора, а с недавних пор — еще и дикий кабан Джервазио.

Необычный питомец поселился в частном доме несколько месяцев назад, хозяин взял его к себе его, когда тот был еще детенышем.

«Местные поймали его в лесу и принесли в мешке. Мне стало очень жаль кабанчика, и я попросил, чтобы его отдали мне. Я поселил его под глиняной печью в дровнике и стал выхаживать. Он был совсем маленький, несколько месяцев питался молоком из бутылки, потом стал есть собачий корм, а потом взялся и за ячмень», — рассказал хозяин питомца Адриан Гомес Бекко.

Маленький кабан рос с двумя псами и развил те же самые привычки. Собаки приняли его как родного и воспитали по-своему. Однако кабанчик уже успел проявить свой дикий характер.

«Однажды кабан залез в соседский дом, открыл там холодильник и съел абсолютно все, что там было. Но больше проблем не было», — поделился хозяин.

По словам Андриана, кабан особенно любит тыкву, арбузы, помидоры и даже конфеты. Джервазио обладает изысканным вкусом и не станет есть простой лист салата. Владелец не допускает, чтобы в рацион питомца попадало мясо, однако, когда зверь голоден, он с удовольствием соглашается погрызть коренья.

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