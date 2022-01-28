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Предсказанный Вангой «день пяти двоек» нумерологи сочли удачной датой для заключения брака

  /   Обновлено: 28 января 2022 15:31
Общество
Предсказанный Вангой «день пяти двоек» нумерологи сочли удачной датой для заключения брака
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 28 января. Абсолютно зеркальное число 22.02.2022 пользуется большой популярностью у тех, кто хочет заключить брак в редкую и красивую дату. Молодоженов не пугают пророчества роковых «пяти двоек».

Болгарская ясновидящая Ванга предрекла, что этот день станет самым опасным для всего мира, мнения нумерологов и астрологов о влиянии «пяти двоек» на судьбу молодых весьма неоднозначны. Кроме того, эта дата приходится на вторник, а это не самый подходящий день для бракосочетания.

Нумерологи утверждают, что такое количество двоек благотворно скажется на судьбе. Двойка символизирует равновесие и гармонию, а также любовь, дипломатию и дружбу. эта цифра поможет достичь внутреннего спокойствия и комфорта.

Предсказанный Вангой «день пяти двоек» нумерологи сочли удачной датой для заключения брака
pixabay.com /

Астрологи более настороженно относятся к перспективам брака, заключенного в день, когда «сойдутся пять двоек», тем более когда речь идет о шести двойках. В этот день Луна находится под влиянием Скорпиона, молодожены будут подвергаться испытанию равновесием. Луна в этот период убывающая, астрологи считают, что эта фаза не самая удачная для начала строительства новых отношений.

В этом году 22 февраля приходится на вторник, и это тоже по мнению экспертов неподходящий день для заключения брака. Покровитель второго дня недели Марс принесет в семью конфликты и ссоры.

Предсказанный Вангой «день пяти двоек» нумерологи сочли удачной датой для заключения брака
Федеральное агентство новостей / Денис Белов

Однако все эти пророчества, приметы и предсказания не пугают молодоженов, они готовы рискнуть ради редкой зеркальной даты, которая будет записана в их свидетельстве о браке. В ЗАГСах на этот день расписаны все церемонии.

Знаменитая болгарская провидица Ванга предсказала человечеству страшные беды в день «пяти двоек» в 2022 году. В 2022 году таких дней несколько, однако самым страшным периодом признали 22.02.2022, в этот период февраля сошлись шесть двоек, тогда наступит начало конца.

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свадьба ванга пророчество
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