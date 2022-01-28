Норкин поделился со зрителями анекдотом про странный случай в практике психиатра

Москва, 28 января. Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин рассмешил зрителей новым анекдотом про пациента психбольницы и письмо от богатого дяди.

Шоумен в одном из последних выпусков передачи поделился с аудиторией шуткой про странный случай в работе психиатра. По сюжету юморески, встречаются двое коллег, которые не виделись много лет, и начинают рассказывать друг другу самые необычные истории из собственной практики.

Один из собеседников поведал случай про пациента, который ждал письмо от вдуманного богатого дяди и очень боялся прозевать визит почтальона. По словам психиатра, ему с трудом удалось вылечить этот страх у душевнобольного, однако позже произошло то, чего никто не ожидал.

«— А какой у тебя был самый странный случай в практике? — Ну, слушай, был у меня один пациент, живший в придуманном мире. Он считал, что где-то в другой вселенной у него есть очень богатый дядя, который собирается сообщить ему в письме о наследстве. Он все время боялся пропустить прихода почтальона», — начал Норкин.

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Телеведущий добавил, что из-за своего страха пациент постоянно находился дома. Они не общался с друзьями и не выходил даже просто погулять.

«Тринадцать лет лечил. А когда вылечил — пришло это долбанное письмо!» — под хохот публики заключил шоумен.

В прошлый раз Норкин разрядил обстановку в студии с помощью анекдота про «рогатого» еврея. Герой шутки заподозрил, что жена изменяет ему с сантехником.