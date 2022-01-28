Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 16:42
16:41
Происшествия
Жители Ялты опубликовали фото нескольких ДТП, которые помешали движению в городе
16:40
Происшествия
СК опубликовал кадры с места обнаружения тела утонувшей в проруби петербурженки
16:39
Происшествия
Техническая неисправность могла привести к падению Ми-8 в Ульяновской области
16:39
Общество
ФАН узнал подробности об экстренной операции Стаса Михайлова
16:33
Общество
Бездомного кота расстреляли из «мелкашки» в Саранске
16:31
Происшествия
Мост рухнул на газопровод в Питтсбурге перед прибытием в город Байдена
16:29
Происшествия
ФАН публикует кадры горящего грузовика на внешнем кольце КАД
16:28
Весь мир
Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН
16:28
Политика
Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России
16:27
Экономика
На уходящей неделе регионы России развивали науку и ставили рекорды
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Центробанк оценил убытки российских банков от переоценки облигаций

Экономика
Центробанк оценил убытки российских банков от переоценки облигаций
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Российские банки сообщили об убытках от переоценки облигаций в своих портфелях. Кредитные организации намерены компенсировать потери за счет основной прибыли, сообщает РБК.

Из-за январского обвала на финансовых рынках российские банки понесли убытки в размере 200 млрд рублей. Ущерб от переоценки облигаций компенсируется основной прибылью и накопленным капиталом, так что ожидать нулевой прирост от банков в январе не стоит, сообщили в ЦБ.

Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов уточнил, что январские убытки — это так называемая «бумажная переоценка». Банки могут ничего не потерять в случае, если стоимость облигаций вырастет и восстановятся рынки.

Российские банки ужесточают требования к долговой нагрузке заемщиков. Средний коэффициент риска увеличится на 20 процентных пунктов, это поможет нормализовать активность заемщиков и финансовых организаций. Банки не смогут «размывать» платежи на длительный срок.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Центробанк оценил убытки российских банков от переоценки облигаций
центробанк банки прибыль капитал облигации убытки
Комментировать