Центробанк оценил убытки российских банков от переоценки облигаций

Москва, 28 января. Российские банки сообщили об убытках от переоценки облигаций в своих портфелях. Кредитные организации намерены компенсировать потери за счет основной прибыли, сообщает РБК.

Из-за январского обвала на финансовых рынках российские банки понесли убытки в размере 200 млрд рублей. Ущерб от переоценки облигаций компенсируется основной прибылью и накопленным капиталом, так что ожидать нулевой прирост от банков в январе не стоит, сообщили в ЦБ.

Глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов уточнил, что январские убытки — это так называемая «бумажная переоценка». Банки могут ничего не потерять в случае, если стоимость облигаций вырастет и восстановятся рынки.

Российские банки ужесточают требования к долговой нагрузке заемщиков. Средний коэффициент риска увеличится на 20 процентных пунктов, это поможет нормализовать активность заемщиков и финансовых организаций. Банки не смогут «размывать» платежи на длительный срок.