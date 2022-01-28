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Spiegel: власти Германии объявили сотрудника российского консульства персоной нон грата

Политика
Spiegel: власти Германии объявили сотрудника российского консульства персоной нон грата
wikipedia.org  /  Cezary Piwowarski

Берлин, 28 января. Немецкое правительство объявило персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене, передает Spiegel.

По информации журналистов, дипломата объявили нежелательной персоной в Германии якобы из-за «шпионажа». Власти страны приняли решение о высылке российского представителя.

«Федеральное правительство выслало из страны российского дипломата. Сотрудник консульства в Мюнхене был объявлен "нежелательной персоной"», — передает журнал.

Как стало известно ранее, латвийский суд арестовал двух подозреваемых в «шпионаже» в пользу России. По мнению местной спецслужбы, фигуранты несколько лет могли контактировать с компетентными структурами РФ.

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германия шпионаж консульство
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