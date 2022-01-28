В Сан-Хуане раскритиковали план Натальи Яресько по реструктуризации долга Пуэрто-Рико

Сан-Хуан, 28 января. Комиссия по бюджетному контролю и управлению Пуэрто-Рико представила подробности анонсированного ранее плана по финансовому оздоровлению острова. План был принят после заключения соглашения с кредиторами о реструктуризации многомиллиардной задолженности Пуэрто-Рико.

Согласно документу, планируется повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. В частности сообщается, что более высокие зарплаты будут получать учителя, пожарные и сотрудники исправительных учреждений.

Junta acoge importantes propuestas de la administración Pierluisi aunque el gobernador esperaba mayor aumento para los maestros (sonido) https://t.co/tAt9XJKcTk — Red Informativa de Puerto Rico (@redinfopr) January 28, 2022

Федеральный контрольный совет, который осуществляет надзор за финансами острова, отметил, что многим государственным служащим не повышали зарплату с 2014 года. В 2015 году власти Пуэрто-Рико объявили, что не в состоянии погасить государственный долг в размере более 70 миллиардов долларов.

Федеральное агентство новостей /

Сообщается, что средняя зарплата учителей вырастет на 27% по сравнению с 2019 годом, зарплата пожарных увеличится на 17%, а сотрудников исправительных учреждений — на 15%. Даже ординаторы-медики увидят увеличение на 20%, впервые с 2003 года.

Пересмотренный финансовый план также предусматривает выделение более 130 миллионов долларов в год в течение следующих пяти лет на реформу государственной службы. Кроме того будет выделено финансирование на улучшение инфраструктуры, здравоохранения, общественной безопасности и образования. Предусматривается увеличение фонда пенсионного резерва для сотрудников полиции. На эти цели в течение следующих 10 лет планируется выделить 10,3 миллиарда долларов.

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Тем не менее многие жители острова недовольны принимаемыми мерами. Ассоциация учителей Пуэрто-Рико раскритиковала документ, заявив, что он увеличивает базовую заработную плату только до 2220 долларов в месяц вместо запрошенных 3500 долларов. К тому же для получения прибавки учителям будет необходимо выполнить ряд условий. Работникам образования будет необходимо внедрить систему учета посещаемости, от которой будет зависеть размер доплат.

«Неужели вы считаете, что учитель может прожить на те крохи, которые он зарабатывает, и в конце жизни даже не выйти на достойную пенсию?» — заявили представители ассоциации в письме губернатору Педро Пьерлуиси.

“Las subvenciones ordinarias que recibe cada familia en Puerto Rico son hasta 56% menor que en los estados y algunos territorios", destacó la secretaria Carmen Ana González Magaz. https://t.co/nQ0kWsdpEt — Primera Hora (@primerahora) January 28, 2022

Губернатор в своем заявлении сообщил, что, хотя Федеральная комиссия не приняла все его инициативы, включая увеличение заработной платы государственных служащих, он назвал план «шагом в правильном направлении».

Ранее Комиссия по бюджетному контролю и управлению Пуэрто-Рико, которую возглавляет бывшая министр финансов Украины Наталья Яресько, достигла соглашения с правительством США и основными частными кредиторами острова о реструктуризации и частичном списании долгов Сан-Хуана. Это позволило острову выйти из многолетней процедуры банкротства, которое стало крупнейшим в истории муниципальных образований в США.

Global Look Press / Nahira Montcourt / dpa

В то же время многие в Пуэрто-Рико и в США критикуют разработанный план за недостаточное сокращение задолженности острова, инфраструктура и экономика которого пострадала от стихийных бедствий.

Старший аналитик по политике аналитического центра Espacios Abiertos Даниэль Сантамария Отс считает, что жителям острова придется выплачивать долги в условиях жесткой экономии и отсутствия экономического роста.

«Следующие несколько лет будут очень тяжелыми для определенных слоев населения. Самые уязвимые пострадают больше всего», — уверен он.

Некоторые аналитики утверждают, что нынешняя политика не приведет к финансовой стабилизации Пуэрто-Рико, а направлена на выкачивание денег из его жителей.