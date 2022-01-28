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«Будет грушей для битья»: актер Джигурда без тренировок готов к бою с шоуменом Солнцевым
Шоу-бизнес
«Будет грушей для битья»: актер Джигурда без тренировок готов к бою с шоуменом Солнцевым
Федеральное агентство новостей  / 

Актер Никита Джигурда в беседе с ФАН заявил, что бой с шоуменом Гогеном Солнцевым станет отличной разминкой перед схваткой с юмористом и боксером Николаем Лукинским.

Ранее стало известно о том, что Солнцев выразил желание сойтись в схватке в октагоне с Джигурдой.

«С поганым алкоголиком Джигурдой!» — пародировал Джигурда радиоведущего. — Набьет морду как очередной проститутке! Ну, видимо, мальчик был под воздействием алкоголя или решил хайпануть. Что ж, огребет настоящих люлей. Я даже готовиться не буду. Захотел хайпануть — хайпанет. Главное, чтобы живым остался», — отреагировал актер.

Никита Джигурда предположил, что могло спровоцировать такое заявление шоумена.

«Он же провел поединок с какой-то моделью Аленой Пискун. Результат не говорят, но наверняка он победил и в эйфории решил хайпануть», — отметил собеседник ФАН.

Будет грушей для битья: актер Джигурда без тренировок готов к бою с шоуменом Солнцевым
Prt Scr youtube.com / Super

Он указал на принципиальную, на его взгляд, разницу между ним и Гогеном.

«Меня периодически называют фриком, но когда я устраиваю яркие перформансы, все они направлены на пробуждение в человеке его божественного начала. Гоген — хороший артист, режиссер, знает законы шоу-бизнеса, но делает все только ради голого хайпа и денег. В этом мы с ним антагонисты. Этот поединок будет знаковым, поскольку огребет он по полной программе, если не успеет инсценировать нокаут от первого же моего удара по его голове. […] В апреле у меня — [Николай] Лукинский. Ну а разминка будет на Гогене Солнцевом. Будет грушей для битья!» — подытожил свою позицию артист.

Ранее Никита Джигурда выразил готовность выйти на ринг против звезды фильмов для взрослых Еленой Берковой. По его словам, он придушит свою соперницу без единого удара.

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