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Камеры в лунках: муж утонувшей во время крещенских купаний женщины помог спасателям найти ее тело
Общество
Камеры в лунках: муж утонувшей во время крещенских купаний женщины помог спасателям найти ее тело
Пресс-служба ВОСВОД России  / 

В пятницу, 28 января, тело женщины, утонувшей в проруби под Петербургом, было найдено. В поисках утопшей помимо спасателей-водолазов и добровольцев принимал участие ее муж. Об этом ФАН рассказал начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Александр Зуев.

Трагедия произошла вечером 19 января в поселке Выре Ленинградской области. Женщина во время крещенских купаний прыгнула в самодельную необорудованную прорубь на Оредеже и ушла под лед на глазах у своих детей. Кинувшийся сразу же на помощь муж ничем помочь уже не мог. Спасателям-водолазам, которые оперативно приехали на место ЧП, найти тело утопшей тоже не удалось.

Развернутая операция по поиску тела утонувшей женщины началась 24 января. На место ЧП прибыли спасатели ВОСВОД и волонтеры из московского отряда «ДобротворецЪ». К поискам присоединились и близкие погибшей, в том числе ее муж.

«Тело нашли совместными усилиями сегодня (28 января. — Прим. ФАН) в первой половине дня, проверяя все точки, примерно в километре от места трагедии за Рождественским мостом. Близкие купили специальную подводную камеру, которую можно было опускать в лунки. С ее помощью и обследовали толщу воды», — рассказал Зуев.

Начальник ВОСВОД подчеркнул, что, учитывая быстрое течение реки, расстояние в километр от места ЧП — это достаточно близко. После извлечения тела утонувшей матери двоих детей из воды супруг опознал его.

Для поиска тела ранее также были специально привезены телеуправляемые подводные аппараты Rovbuilder, которые позволяют получить точную визуальную информацию о состоянии объектов в водной толще.

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оредеж прорубь
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