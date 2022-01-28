«Жаль, нет рядом»: актер Басилашвили признался, почему всегда восхищался Лановым

Актер Олег Басилашвили в беседе с ФАН поделился трогательными воспоминаниями о «сгоревшем» от COVID-19 прославленном артисте Василии Лановом. Несмотря на то, что коллеги работали в разных театрах, звезда «Офицеров» навсегда остался в памяти Басилашвили.

«Очень жаль, что вместе с нами сейчас нет Васи Ланового. Это блистательный артист и замечательный человек. Мы учились в разных учебных заведениях, работали в разных театрах. Но я всегда восхищался его статью, его талантом, умом и всем тем, что он из себя представляет. Жаль, что его нет рядом», — заключил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» /

В этом январе народному артисту Василию Лановому могло исполниться 88 лет. Год назад переболевшей COVID-19 звезде медики разрешили провести день рождения вне больничной палаты: родные и близкие одарили его поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья. Однако через две недели смерть все же неожиданно настигла Ланового. Подключенный к аппарату ИВЛ актер умер в реанимации.

Ранее ФАН писал, что Олег Басилашвили в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о Владиславе Галкине. Он отметил, что был поражен дисциплинированностью артиста.