Президент Белоруссии Лукашенко пошутил про суть демократии

Минск, 28 января. Суть белорусской демократии трудно постичь, будучи диктатором. Об этом со смехом сообщил президент республики Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, его видение демократии противоположно точке зрения Соединенных Штатов, которые глава республики назвал «свободным миром и оплотом демократии». Лукашенко подчеркнул, что в обществе нужно соблюдать дисциплину, а государство должно двигаться вперед.

«Я же диктатор, мне трудно понимать демократию», — пошутил президент Белоруссии в ходе послания к народу и парламенту.

По словам Лукашенко, «демократия должна быть от жизни, от народа». Тем не менее белорусский президент отмечает, что единых стандартов демократии, принятых во всем мире, нет.

Ранее Александр Лукашенко в шутку жаловался на то, что президент России Владимир Путин не приглашает его на отдых в Туву.