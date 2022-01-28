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Актриса Эванджелин Лилли вышла на митинг против обязательной вакцинации в США

Общество
Актриса Эванджелин Лилли вышла на митинг против обязательной вакцинации в США
wikimedia.org  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Вашингтон, 28 января. Канадская актриса Эванджедин Лилли, получившая известность благодаря роли Кейт Остин в сериале «Остаться в живых» (Lost), поддержала демонстрантов на митинге против обязательной вакцинации в США.

Звезда посвятила участию в акции протеста целый пост в Instagram. По мнению Лилли, власти не имеют права принуждать граждан делать прививки под угрозой насилия, ареста, увольнения и лишения имущества.

«Я понимаю, что мир находится в страхе, но я не верю, что ответом является силой решить наши проблемы. Я поддерживала свободу выбора до пандемии, и мои взгляды остаются неизменными», — написала актриса.

Актриса Эванджелин Лилли вышла на митинг против обязательной вакцинации в США
Prt Scr instagram.com / @evangelinelillyofficial

Публикация набрала более 65 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Большинство пользователей согласны с позицией Лилли.

Ранее сообщалось, что сенаторы-республиканцы из Конгресса США заподозрили главного инфекциониста страны Энтони Фаучи в сокрытии данных о возможности лабораторного происхождения COVID-19. Это могло повлиять на подход властей к контролю эпидемиологической ситуации в США.

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митинг вакцинация эванджелин лилли
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