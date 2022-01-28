Суд Воронежа отказался признать женщину мужчиной и отправил ее в женскую колонию

Воронеж, 28 января. В Советском райсуде Воронежа завершились судебные слушания в отношении трансгендера, обвиненного в наркоторговле.

По ходу судебных слушаний неожиданно встал вопрос, в какой колонии признанный виновным субъект будет отбывать наказание сроком в три года. Дело в том, что перед судом предстал мужчина, до смены пола бывший женщиной. В итоге суд признал незаконной выдачу женщине врачебной комиссией справки о смене пола на мужской. Аннулирован был и паспорт, в котором женщина уже числится мужчиной. По решению суда виновный будет отбывать наказание в женской колонии, сообщает Бел.RU.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Орла по обвинению в изнасиловании трансгендера. Отмечается, что пострадавший был одет во все женское, но от рождения являлся мужчиной, хотя и пил гормональные лекарства.