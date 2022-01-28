Анну Семенович и ее подругу чуть не изнасиловали в юном возрасте

Москва, 28 января. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович поделилась страшными воспоминаниями о трагедии, которая едва не произошла с ней в юном возрасте. Певица чуть не подверглась изнасилованию всего в 17 лет.

Знаменитость оказалась в опасности, когда возвращалась из столичного ночного клуба вместе с подругой. Девушки поймали машину на Арбате и отправились домой, но по пути их ждала неприятная неожиданность.

«Вдруг авто, на котором мы ехали, стал подпирать огромный серебристый Mercedes. Мужчины, сидевшие в иномарке, говорят нашему водителю: «Тормози девчонок! Мы их забираем»», — вспомнила Семенович.

Водитель отказался останавливаться, тогда один из мужчин в немецком автомобиле достал пистолет и пригрозил прострелить шины. Подвозивший певицу и ее подругу парень был вынужден остановиться, но пообещал найти милицию, поэтому посоветовал юным девушкам тянуть время. Артистка и ее приятельница плакали и просили не бросать их.

«Нас вытащили из машины эти мужики. До сих пор помню на себе эту лапу. И нам говорят: «Мы сейчас едем в баню». У нас был шок», — поделилась поп-звезда в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Семенович спаслась от изнасилования, сделав вид, что у нее приступ панической атаки и тошноты. Ей удалось потянуть время до прихода милиции. Певица считает водителя, позвавшего правоохранителей, своим спасителем. Но без последствий после страшной ситуации не обошлось

«Стресс я хапнула колоссальный, я же была невинной девчонкой. Потом у меня началась депрессия, и я не могла встречаться с мужчинами. Мне казалось, что все они жестокие», — заключила экс-солистка «Блестящих».

Ранее Семенович рассказала о сложных отношениях с фигуристом Романом Костомаровым. По словам певицы, они с экс-возлюбленным постоянно ругались.