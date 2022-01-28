Брюссель, 28 января. Некоторые представители киевской власти устраивали ненужные провокации, поэтому Западу следует «потаскать Украину за ухо». Об этом сообщил портал Euractive, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в НАТО.

По словам информатора, на Украине наблюдаются проблемы с теми, кто у власти, и с теми, у кого есть превосходство в армии.

«Было бы неплохо, если бы Запад «немного потаскал Украину за ухо», поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации», — передает портал слова источника.

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Представитель Североатлантического альянса также прокомментировал решение некоторых стран Балтии начать переброску вооружения на Украину. По его словам, НАТО не давала распоряжений на этот счет. Скорее всего, к этой инициативе причастны США, сказано в статье.

Западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о «российской агрессии» в отношении Украины. Москва неоднократно опровергала эти данные, отмечая, что у Кремля нет планов по нападению на другие государства.

Пентагон ранее сообщил о начале новой поставки вооружения Украине. Согласно полученной информации, в новый пакет военной помощи будут включены как летальные, так и нелетальные средства.