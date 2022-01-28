Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 16:41
16:40
Происшествия
СК опубликовал кадры с места обнаружения тела утонувшей в проруби петербурженки
16:39
Происшествия
Техническая неисправность могла привести к падению Ми-8 в Ульяновской области
16:39
Общество
ФАН узнал подробности об экстренной операции Стаса Михайлова
16:33
Общество
Бездомного кота расстреляли из «мелкашки» в Саранске
16:31
Происшествия
Мост рухнул на газопровод в Питтсбурге перед прибытием в город Байдена
16:29
Происшествия
ФАН публикует кадры горящего грузовика на внешнем кольце КАД
16:28
Весь мир
Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН
16:28
Политика
Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России
16:27
Экономика
На уходящей неделе регионы России развивали науку и ставили рекорды
16:25
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону тему гарантий безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»

Политика
Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 28 января. Некоторые представители киевской власти устраивали ненужные провокации, поэтому Западу следует «потаскать Украину за ухо». Об этом сообщил портал Euractive, ссылаясь на высокопоставленного чиновника в НАТО.

По словам информатора, на Украине наблюдаются проблемы с теми, кто у власти, и с теми, у кого есть превосходство в армии.

«Было бы неплохо, если бы Запад «немного потаскал Украину за ухо», поскольку некоторые в Киеве устраивали ненужные провокации», — передает портал слова источника.

Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
flickr.com / CC BY-SA 3.0

Представитель Североатлантического альянса также прокомментировал решение некоторых стран Балтии начать переброску вооружения на Украину. По его словам, НАТО не давала распоряжений на этот счет. Скорее всего, к этой инициативе причастны США, сказано в статье.

Западные СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о «российской агрессии» в отношении Украины. Москва неоднократно опровергала эти данные, отмечая, что у Кремля нет планов по нападению на другие государства.

Пентагон ранее сообщил о начале новой поставки вооружения Украине. Согласно полученной информации, в новый пакет военной помощи будут включены как летальные, так и нелетальные средства.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
украина Киев нато альянс
Комментировать