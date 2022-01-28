Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 16:41
16:40
Происшествия
СК опубликовал кадры с места обнаружения тела утонувшей в проруби петербурженки
16:39
Происшествия
Техническая неисправность могла привести к падению Ми-8 в Ульяновской области
16:39
Общество
ФАН узнал подробности об экстренной операции Стаса Михайлова
16:33
Общество
Бездомного кота расстреляли из «мелкашки» в Саранске
16:31
Происшествия
Мост рухнул на газопровод в Питтсбурге перед прибытием в город Байдена
16:29
Происшествия
ФАН публикует кадры горящего грузовика на внешнем кольце КАД
16:28
Весь мир
Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН
16:28
Политика
Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России
16:27
Экономика
На уходящей неделе регионы России развивали науку и ставили рекорды
16:25
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону тему гарантий безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей

  /   Обновлено: 28 января 2022 15:02
Экономика
Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Банковский сектор в 2021 году получил рекордную прибыль — 2.4 трлн рублей. Это на 50% больше, чем в 2020 году, сообщает сетевое издание Frank Media.

Центробанк РФ прогнозировал, что прибыль по итогам прошлого года будет выше — 2,5 трлн рублей. Российские банки не смогли выполнить план из-за больших расходов в декабре 2021 года на рекламу, бонусы и резервы.

Доходы банков выросли за счет увеличения выдачи ипотечных кредитов на 30%. Это превысило ожидания ЦБ РФ. Такого объема ипотеки, как в прошлом году, банки в России не выдавали никогда.

«В 2021 году корпоративные кредиты выросли на 11,7%, что даже выше, чем в стрессовом 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах. Депозиты населения выросли лишь на 5,7%, причем основной рост пришелся на декабрьские выплаты (+4,6%), которые традиционно поддерживают показатель за год», — отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Эксперт прогнозирует, что прибыль банков по итогам 2022 года составит 2-2,4 трлн рублей. Возможно небольшое снижение доходов из-за ограничения ЦБ потребительного кредитования и уменьшения числа ипотечных заемщиков.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала осмысленно подходить к оформлению ипотеки, исходя из потребностей семьи в жилье.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
россия ипотека банки кредиты доходы банков
Комментировать