Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей

Москва, 28 января. Банковский сектор в 2021 году получил рекордную прибыль — 2.4 трлн рублей. Это на 50% больше, чем в 2020 году, сообщает сетевое издание Frank Media.

Центробанк РФ прогнозировал, что прибыль по итогам прошлого года будет выше — 2,5 трлн рублей. Российские банки не смогли выполнить план из-за больших расходов в декабре 2021 года на рекламу, бонусы и резервы.

Доходы банков выросли за счет увеличения выдачи ипотечных кредитов на 30%. Это превысило ожидания ЦБ РФ. Такого объема ипотеки, как в прошлом году, банки в России не выдавали никогда.

«В 2021 году корпоративные кредиты выросли на 11,7%, что даже выше, чем в стрессовом 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах. Депозиты населения выросли лишь на 5,7%, причем основной рост пришелся на декабрьские выплаты (+4,6%), которые традиционно поддерживают показатель за год», — отметил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Эксперт прогнозирует, что прибыль банков по итогам 2022 года составит 2-2,4 трлн рублей. Возможно небольшое снижение доходов из-за ограничения ЦБ потребительного кредитования и уменьшения числа ипотечных заемщиков.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина посоветовала осмысленно подходить к оформлению ипотеки, исходя из потребностей семьи в жилье.