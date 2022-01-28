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Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
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Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого

Армия
Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
facebook.com  /  73 морський центр спеціального призначення

Луганск, 28 января. Народная милиция ЛНР заявила о перемещениях украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое в Донбассе.

В пятницу пресс-служба оборонного ведомства ЛНР сообщила о подозрительных перемещениях ВСУ в районе Золотого, что позже подтвердила и Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

«В зоне разведения сил и средств зафиксировано перемещение пяти военнослужащих 24-й бригады на автомобилях военного типа», — сказал представитель ЛНР.

По утверждению ЛНР, украинские войска продолжают размещение боевой техники у линии соприкосновения сил, вопреки дополнительным соглашениям по обеспечению перемирия в Донбассе. Разведка в течение недели передавала информацию о размещении БТР в окрестностях поселков Крымский, Попасная и Орехово-Донецк.

До этого представители республики передавали, что в Донбассе действуют американские наемники из ЧВК Academi, ранее известной под названием Blackwater. Они тренируют личный состав ВСУ.

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украина всу донбасс
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