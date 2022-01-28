«Мы любовались им»: вдова Караченцова вспомнила «сгоревшего» от COVID-19 Ланового

Актриса Людмила Поргина, вдова народного артиста Николая Караченцова, в разговоре с ФАН поделилась воспоминаниями о звезде фильма «Офицеры» Василии Лановом. Ровно год назад, 28 января, он «сгорел» от COVID-19 в реанимации.

По словам Поргиной, навсегда в ее памяти остался момент, как Василий Лановой декламировал стихи на спектакле, который, к сожалению, стал для него последним. Людмила отметила, что народный любимец был замечательным человеком, который по-настоящему любил Родину.

Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская

Как и большинство советских женщин, Поргина считала Ланового непревзойденным красавцем, который был хорош собой в любом возрасте.

«Очень обаятельный. Всегда подаст женщине руку, настоящий интеллигентный человек и прекрасный актер. Конечно, очень жалко. В театре он всегда был для нас Павкой Корчагиным (герой фильма «Павел Корчагин». — Прим ФАН). И те спектакли, которые он играл в театре имени Вахтангова, — мы любовались им. Но понимали, что мы теряем силы с возрастом. Хотелось бы продлить жизнь великим актерам сцены. Нет Юры Яковлева, Васи Ланового. Нет массы артистов, которые бы нас радовали. Дай бог всем остальным здоровья в жизни, чтобы продлить какую-то радость зрительскую», — вспомнила «сгоревшего» от COVID-19 коллегу Поргина.

Советскому и российскому актеру театра и кино, общественному деятелю, театральному педагогу Василию Лановому в этом январе могло бы исполниться 88 лет. В беседе с ФАН своими воспоминаниями о нем поделилась советская и российская актриса театра и кино Валентина Титова.