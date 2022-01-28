Лукашенко назвал себя сторонником концепции о двух президентских сроках

Минск, 28 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одобряет идею о двух сроках главы государства.

В ходе послания Лукашенко к белорусскому народу и парламенту журналисты поинтересовались у главы республики, как он относится к поправке об ограничении количества президентских сроков. Речь идет об инициативе, которая регламентирует не более двух таких сроков.

«Я сторонник, конечно, двух сроков президентства», — ответил белорусский лидер.

Как сообщалось ранее, Лукашенко призвал сограждан подтягивать знание национального языка до уровня русского. По его словам, власти республики нацелены на то, чтобы каждый белорус мог свободно говорить на родном языке.