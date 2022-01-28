Обиженный на Кардашьян Канье Уэст распространяет слухи, что ее бойфренд болен СПИДом

Лос-Анджелес, 28 января. Американский рэпер Канье Уэст, который называет себя просто Ye (Йе), распространяет слухи о том, что новый бойфренд его супруги Ким Кардашьян Пит Дэвидсон болен синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Обиженный на Кардашьян артист испробовал уже множество тактик, чтобы избавиться от ее возлюбленного. На церковной службе Уэст сравнивал комика Дэвидсона с силами дьявола. Он также угрожал артисту расправой в одной из своих песен.

Теперь в ход пошли грязные слухи. Как сообщает издание TMZ, Канье говорит, что Пит Дэвидсон страдает СПИДом. Его слова дошли до Дэвидсона и общих друзей, которые встревожены ребяческим поведением рэпера.

Звезда реалити-шоу Кардашьян и Уэст находятся в состоянии развода. У пары четверо детей и внушительное имущество, которое придется делить через суд.

Ранее музыкант попросил Ким не манипулировать его наследниками. Канье предупредил бывшую избранницу, что в их разводе все будет по закону.