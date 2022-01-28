Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 15:13
15:11
Происшествия
Жительнице Калуги грозит колония за голое фото на фоне храма
15:10
Шоу-бизнес
Анну Семенович и ее подругу чуть не изнасиловали в юном возрасте
15:10
Общество
Мясников «дал зеленый свет» на прием парацетамола при высокой температуре из-за COVID-19
15:10
Шоу-бизнес
Именинница Ольга Кабо объяснила, почему никогда не празднует день рождения дома
15:09
Происшествия
Нелегальную криптоферму обнаружили в нежилом здании в Коптево
15:06
Политика
Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
15:04
Происшествия
Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки на Апраксином дворе
15:04
Политика
Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
15:02
Экономика
Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
15:00
Армия
Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Обиженный на Кардашьян Канье Уэст распространяет слухи, что ее бойфренд болен СПИДом

  /   Обновлено: 28 января 2022 14:48
Шоу-бизнес
Обиженный на Кардашьян Канье Уэст распространяет слухи, что ее бойфренд болен СПИДом
flickr.com  /  NRK P3 / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 28 января. Американский рэпер Канье Уэст, который называет себя просто Ye (Йе), распространяет слухи о том, что новый бойфренд его супруги Ким Кардашьян Пит Дэвидсон болен синдромом приобретенного иммунного дефицита (СПИД).

Обиженный на Кардашьян артист испробовал уже множество тактик, чтобы избавиться от ее возлюбленного. На церковной службе Уэст сравнивал комика Дэвидсона с силами дьявола. Он также угрожал артисту расправой в одной из своих песен.

Теперь в ход пошли грязные слухи. Как сообщает издание TMZ, Канье говорит, что Пит Дэвидсон страдает СПИДом. Его слова дошли до Дэвидсона и общих друзей, которые встревожены ребяческим поведением рэпера.

Звезда реалити-шоу Кардашьян и Уэст находятся в состоянии развода. У пары четверо детей и внушительное имущество, которое придется делить через суд.

Ранее музыкант попросил Ким не манипулировать его наследниками. Канье предупредил бывшую избранницу, что в их разводе все будет по закону.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Обиженный на Кардашьян Канье Уэст распространяет слухи, что ее бойфренд болен СПИДом
кардашьян уэст пит дэвидсон
Комментировать