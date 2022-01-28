Врачи экстренно прооперировали певца Стаса Михайлова

Москва, 28 января. Эстрадный исполнитель Стас Михайлов перенес экстренную операцию. Артисту пришлось лечь под нож хирурга из-за серьезных проблем со здоровьем.

Поклонники обратили внимание, что певец давно не появлялся в соцсетях. Чтобы успокоить подписчиков, жена исполнителя Инна Михайлова опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение мужа.

«Привет, любимочки! Уже все позади! Слава богу! Наш Стас снова с нами. Чувствует себя отлично! Сегодня сняли швы», — написала супруга Михайлова.

Сам певец отметил, что никуда не пропал из Instagram и снова вернулся к жизни. По словам исполнителя хита «Все для тебя», никто не застрахован от госпитализации, и с ним это тоже произошло.

«Я никогда не думал, что в 52 года мы будем говорить в нашей семье о том, что у Стаса Михайлова аппендицит», — назвал причину экстренной операции артист.

Prt Scr instagram.com / @inamikhaylova

Михайлов выразил признательность врачам, которые сработали четко и оперативно. Кроме того, певец поблагодарил бога, что в трудный момент он находился дома и никуда не улетел. Поклонники и коллеги по шоу-бизнесу пожелали артисту крепкого здоровья.

Ранее Стас Михайлов показал снимок с тещей и дочерью. Певец сфотографировался с членами семьи за новогодним столом.