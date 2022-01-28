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Банк России понизил официальные курсы валют на 29 января

Экономика
Банк России понизил официальные курсы валют на 29 января
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Центробанк России принял решение понизить официальные курсы доллара и евро на 29 января. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Американская валюта подешевела на 1,13 рубля относительно предыдущего значения, в результате чего курс доллара составил 77,82 рубля. Евро потерял 1,83 рубля и достиг 86,64 рубля.

Торговая сессия на Московской бирже 28 января началась со снижения курса евро на 3 копейки относительно показателя закрытия предыдущей сессии. В итоге на старте торгов курс евро достиг 86,94 рубля. Курс доллара остался без изменения. Американская валюта торговалась по 77,96 рубля.

До конца января и в начале февраля доллар может колебаться в зависимости от усиления или ослабления геополитических и санкционных рисков. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ожидает, что «американец» в этот период будет находиться в рамках от 78,5 до 80 рублей за доллар.

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