Банк России понизил официальные курсы валют на 29 января

Москва, 28 января. Центробанк России принял решение понизить официальные курсы доллара и евро на 29 января. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Американская валюта подешевела на 1,13 рубля относительно предыдущего значения, в результате чего курс доллара составил 77,82 рубля. Евро потерял 1,83 рубля и достиг 86,64 рубля.

Торговая сессия на Московской бирже 28 января началась со снижения курса евро на 3 копейки относительно показателя закрытия предыдущей сессии. В итоге на старте торгов курс евро достиг 86,94 рубля. Курс доллара остался без изменения. Американская валюта торговалась по 77,96 рубля.

До конца января и в начале февраля доллар может колебаться в зависимости от усиления или ослабления геополитических и санкционных рисков. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ожидает, что «американец» в этот период будет находиться в рамках от 78,5 до 80 рублей за доллар.