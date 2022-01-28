Политик Франц Клинцевич высоко оценил успех фильма «Гранит» в Африке

Политик и военный эксперт Франц Клинцевич приветствовал успех у зрителей Африки фильма «Гранит», рассказывающего об интернациональной помощи россиян жителям Мозамбика. Ранее стало известно, что премьера российского боевика «Гранит» с успехом прошла в Банги — столице Центральноафриканской Республики, а также в западноафриканском государстве Мали. Организовал премьеры «Русский дом», действующий в ЦАР.

Помимо премьеры в Банги, фильм, с которым уже познакомились российские телезрители, с успехом прошел по телевидению Мали. Представители «Русского дома» напомнили, что в республике очень хорошо относятся к России, в этой стране недавно проходили многотысячные манифестации в поддержку усилий местных властей по налаживанию разносторонних контактов с Москвой.

кадр из фильма «Гранит» /

Российский политик и военный эксперт Франц Клинцевич считает, что африканская премьера фильма «Гранит» поможет продвижению этой картины в других странах. По мнению политика, это очень важно, поскольку поможет донести до зрителей разных стран главную идею фильма — россияне всегда и везде готовы прийти на помощь.

«Думаю, такие фильмы, как «Гранит», — это новое направление в кино, которое даже можно назвать прорывом, — отметил Клинцевич в беседе с ФАН. — Такие фильмы — это по-настоящему серьезная реклама России, россиян. В картине показан русский дух, сама сущность нашей страны, граждане которой всегда готовы прийти на помощь, когда потребуется. Такова моя оценка — человека довольно далекого от кино, но разбирающегося в политических и военных реалиях. Успех этого фильма в ЦАР и Мали — только начало».

Премьера фильма «Гранит» режиссера Дениса Нейманда по сценарию Владимира Измайлова состоялась на российском телевидении месяц назад. Сюжет картины, которая основана на реальных событиях, разворачивается в Мозамбике в 2019 году. На помощь жителям деревни, пострадавшей от нападения террористов, приходит русский инструктор с позывным Гранит, приехавший из Судана. Инструктору удается организовать отпор террористам и спасти людей. В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.