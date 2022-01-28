Астрономы обнаружили в Млечном Пути радиосигнал, повторяющийся каждые 18 минут

Перт, 28 января. Телескоп Murchison Widefield Array обнаружил загадочный объект на расстоянии 4000 световых лет от Земли. Он ярко вспыхивал в радиодиапазоне раз в 18 минут.

Небесное тело излучало сильно поляризованные волны и было невероятно ярким, но по размеру меньше Солнца.

«Он преобразует магнитную энергию в радиоволны гораздо эффективнее, чем все, что мы видели раньше», — уточнила ведущий автор исследования из Университета Кертина Международного центра радиоастрономических исследований Наташа Херли-Уокер.

Астрономы предположили, что это может быть нейтронная звезда или «магнетар со сверхдлинным периодом». Об удивительном открытии австралийских ученых написали в журнале Nature.

Ученые из университета Глазго выдвинули теорию происхождения воды на Земле. Они считают, что ее принес солнечный ветер вместе с космической пылью.