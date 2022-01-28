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Лавров: есть силы, готовые спровоцировать военные действия вокруг Украины

Армия
Лавров: есть силы, готовые спровоцировать военные действия вокруг Украины
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 28 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что могут быть силы, заинтересованные в начале широкомасштабных боевых действий вокруг Украины.

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров дал интервью нескольким отечественным СМИ и заявил, что Россия ни при каких условиях не начнет войну с Украиной.

«Но я не исключаю, что кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия (вокруг Украины. – Прим. ред.)», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ рассказал, что президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве поднял вопрос реализации Минских соглашений и предоставления автономного статуса Донбассу.

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