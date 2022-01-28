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В белгородской больнице у роженицы с двойней отказались принять роды
Общество
В белгородской больнице у роженицы с двойней отказались принять роды
Федеральное агентство новостей  / 

Белгород, 28 января. Следователи СК России по Белгородской области проведут проверку в связи с отказом областной больницы принять роды у местной жительницы.

По версии следствия, когда муж привез свою беременную двойней жену, у которой уже отошли воды, в перинатальный областной центр, ему там сказали, что не могут ничем помочь и посоветовали обратиться в родовое отделение в Белгороде на Архиерейской улице, сообщает Бел.RU.

Там женщине срочно сделали кесарево сечение, но из-за потерянного времени у нее уже отошла плацента, поэтому новорожденные начали захлебываться кровью. Сейчас младенцы находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Теперь следователи регионального СК намерены выяснить, на каком основании в облбольнице отказались принять роды. В зависимости от тяжести причиненного роженице и младенцам вреда может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал о том, как автоинспекторы в Курской области помогли доставить в роддом женщину, у которой в дороге начались схватки. Без их спецсопровождения она не успела бы вовремя попасть в больницу из-за транспортной загруженности и плохих погодных условий.

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следователи проверка роды
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