В белгородской больнице у роженицы с двойней отказались принять роды

Белгород, 28 января. Следователи СК России по Белгородской области проведут проверку в связи с отказом областной больницы принять роды у местной жительницы.

По версии следствия, когда муж привез свою беременную двойней жену, у которой уже отошли воды, в перинатальный областной центр, ему там сказали, что не могут ничем помочь и посоветовали обратиться в родовое отделение в Белгороде на Архиерейской улице, сообщает Бел.RU.

Там женщине срочно сделали кесарево сечение, но из-за потерянного времени у нее уже отошла плацента, поэтому новорожденные начали захлебываться кровью. Сейчас младенцы находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Теперь следователи регионального СК намерены выяснить, на каком основании в облбольнице отказались принять роды. В зависимости от тяжести причиненного роженице и младенцам вреда может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН сообщал о том, как автоинспекторы в Курской области помогли доставить в роддом женщину, у которой в дороге начались схватки. Без их спецсопровождения она не успела бы вовремя попасть в больницу из-за транспортной загруженности и плохих погодных условий.