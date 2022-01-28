Лидеры Германии и США 7 февраля обсудят отношения с Россией

Берлин, 28 января. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден планируют обсудить отношения с Россией. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Встреча лидеров состоится 7 февраля в Вашингтоне. По словам Хебештрайта, Соединенные Штаты являются самым важным для Германии партнером за пределами Евросоюза.

«Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена», — сказал представитель кабинета министров.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что НАТО пока не рассматривает возможность включения в свой состав страны Восточной Европы. Решение также относится и к Украине.