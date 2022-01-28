Мирные жители под угрозой: Лавров обеспокоен отправкой в Донбасс неподконтрольных Киеву формирований

Россия не желает войны и обеспокоена тем, что это может произойти по глупой случайности, ведь на Украине ПЗРК раздают людям, которые не контролируются Киевом. Это две основные темы, заслуживающие особого внимания, среди тех, что затронул в своей речи глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом в беседе с ФАН сказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

Как отметил Мошкин, в заявлении Лаврова можно выделить два аспекта. Во-первых — глава российской дипломатии напомнил Западу об очевидном факте: при всех геополитических противоречиях с атлантистами Россия не заинтересована в вооруженном столкновении, которое чревато началом третьей мировой. Поэтому ответ на вечный вопрос «Хотят ли русские войны?» лежит на поверхности, подчеркнул он.

Что касается конфликта в Донбассе, то не Россия его инициировала, участия в нем не принимала. Напротив — выступила инициатором и гарантом минских договоренностей.

«Москва — пусть и с заметным опозданием, с 1997 года все-таки прошли десятилетия — в переговорах с США и НАТО четко обозначила красные линии, которые Западу переходить нежелательно. В том же интервью Лавров прямо указал — драконовские меры, которыми грозят американцы — отключение России от финансово-экономических систем, контролируемых Западом, и введение предельно жестких санкций, будут эквивалентны разрыву отношений с Соединенными Штатами. Это понимают и на Западе, и в России», — прокомментировал политический обозреватель.

Очевидным является и то, что предложение Москвы к американцам и их партнерам по НАТО по взаимным гарантиям — это в первую очередь мирное предложение. Россия требует лишь снять прямую и явную угрозу нашей безопасности в виде развертывания натовских вооружений в Восточной Европе, перспектив появления морских баз Альянса на Черном и Азовском морях или развертывания ракетных установок под Харьковом и Сумами. Это то, что касается первого аспекта, связанного с отношениями России и коллективного Запада.

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«Во-вторых, надо отметить, что Лавров в том же интервью еще раз коснулся темы вероятности военного конфликта в Донбассе. Глава МИД РФ не исключал, что «кое-кто хотел бы спровоцировать военные действия». Особую настороженность вызывает следующий факт — киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих. Лавров сослался на то, что, по западным оценкам, на линии соприкосновения находятся порядка 100 тысяч украинских силовиков. По оценке главы МИД России, киевский режим не контролирует значительную часть бывших добровольческих батальонов, нынешние батальоны территориальной обороны, «отряды народного сопротивления» и тому подобные формирования. Оружие в руках непрофессиональных военных — это серьезная угроза», — сказал Мошкин.

Глава МИД, по мнению политэксперта, не зря заострил внимание на том, что этим людям уже раздают ПЗРК и призывают приносить с собой охотничьи ружья. Ведь в этом «милитаристским психозе» какой-нибудь человек может не выдержать напряжения и открыть огонь.

«Добавлю, что с учетом огромного количества неконтролируемых вооруженных людей — любой инцидент может спровоцировать агрессию ВСУ и паравоенных формирований против народных республик. А это поставит под угрозу более 3,5 миллиона жителей ДНР и ЛНР, в том числе более 720 тысяч человек, имеющих гражданство России», — заключил Мошкин.

В ходе общения с журналистами на тему Минских соглашений глава российского МИД вспомнил, что президент США Джо Байден в свое время выразил желание помочь с их реализацией. Он указал, что при этом американский лидер коснулся темы автономного статуса Донбасса.