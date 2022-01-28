Российский теннисист Медведев стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии

Мельбурн, 28 января. Россиянин Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Вторая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу над Стефаносом Циципасом из Греции во втором полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча, которая шла 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 в пользу россиянина. За четыре сета Медведев 13 раз подал навылет, активно выиграл 39 очков и допустил 28 невынужденных ошибок Соперником россиянина по финальной встрече турнира серии «Большого шлема» станет экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль.

Испанский теннисист ранее переиграл Маттео Берреттини в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 3:6, 6:3 в пользу 20-кратного победителя турниров «Большого шлема».