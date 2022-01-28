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Посол США в РФ Салливан заявил о «потенциальных мерах» в диалоге с Россией

  /   Обновлено: 28 января 2022 14:26
Политика
Посол США в РФ Салливан заявил о «потенциальных мерах» в диалоге с Россией
wikipedia.org  /  Кабінет Міністрів України / CC BY 4.0

Вашингтон, 28 января. Соединенные Штаты ожидают реакции России на ответы по гарантиям безопасности. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан.

По словам Салливана, письменные ответы Вашингтона на запрос Москвы по безопасности включают в себя некоторые контрпредложения. Они касаются вопросов контроля над вооружениями. При этом идеи США отвечают российским озобоченностям, несмотря на акцент на усиление безопасности Вашингтона.

«Мы предложили возможные меры по взаимной транспарентности с российским руководством, в том числе, в том, что касается систем вооружений на Украине, военных учений и маневров в Европе, также [мы предложили] потенциальные меры по контролю над вооружениями, в том числе, по ракетам в Европе», сказал посол США в Москве на онлайн-брифинге.

Дальнейшая тактика переговоров зависит от российской реакции, которую с нетерпением ожидают в Вашингтоне.

Ранее сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Соединенные Штаты проигнорировали российские требования по безопасности. По словам политика, в ответном документе отсутствует пункт отказа расширения НАТО на восток. Это говорит о второстепенном характере переговоров.

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