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Рон Перлман заявил, что готов сняться в новой части «Хеллбоя» от Гильермо дель Торо

  /   Обновлено: 28 января 2022 14:26
Общество
Рон Перлман заявил, что готов сняться в новой части «Хеллбоя» от Гильермо дель Торо
Кадр из фильма «Хеллбой: Герой из пекла»

Лос-Анджелес, 28 января. Актер Рон Перлман выразил готовность снова поработать с режиссером Гильермо дель Торо над продолжением «Хеллбоя». При этом артист не слишком хочет опять воплощать на экране вымышленного супергероя.

Перлман заявил, что не горит желанием сниматься в новой части «Хеллбоя», поскольку ему уже 71 год. Однако, как считает актер, создатели ленты в долгу перед фанатами, поэтому обязаны дать поклонникам продолжение, которое должно стать эпическим финалом.

«Так что, Гильермо, если ты читаешь это, я еще не закончил долбить тебе мозг, чтобы ты наконец сделал эту чертову штуку», — обратился к режиссеру Перлман в ходе интервью The Independent.

Напомним, второй фильм «Хеллбой» не смог окупиться в прокате, из-за чего студия отказалась от съемок третьей части. Однако поклонники франшизы не теряют надежду, что финал трилогии когда-нибудь увидит свет.

Ранее состоялась премьера нового фильма Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров». Триллер рассказывает о мошеннике, который объединился с женщиной-психиатром ради обмана людей под видом чтения их мыслей.

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перлман гильермо дель торо хеллбой
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