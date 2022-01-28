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Публицист Зарифуллин о показе фильма «Гранит» в Африке: «Знаковое явление»
Общество
Публицист Зарифуллин о показе фильма «Гранит» в Африке: «Знаковое явление»
кадр из фильма «Гранит»  / 

Ровно месяц назад состоялся премьерный показ военного боевика «Гранит» режиссера Дениса Нейманда. Действие киноленты разворачивается в Республике Мозамбик. Теперь же благодаря усилиям сотрудников «Русского дома» прошла премьера фильма в Центральноафриканской Республике, а затем «Гранит» показали и в Мали.

По сюжету, отряд террористов нападает на одну из деревень, боевики расстреливают местных жителей, сжигают дома, а детей берут в плен. В то же время в Мозамбик прибывает главный герой фильма с позывным Гранит. Он вместе с командой российских инструкторов должен собрать данные о численности террористов и их местоположении. Солдаты местной армии боятся выступать против боевиков, не соблюдают дисциплину и не выполняют приказы, поэтому российские инструкторы остаются с радикалами один на один.

Публицист, лидер движения «Новая Евразия» Павел Зарифуллин в комментарии ФАН заметил, что выход фильма «Гранит», в том числе и в Африке, — это знаковое явление в жизни всего российского кинематографа.

Публицист Зарифуллин о показе фильма «Гранит» в Африке: Знаковое явление
кадр из фильма «Гранит» /

«Я много лет знаю Дениса [Нейманда] как патриота, как государственника, евразийца. С огромным удовольствием смотрю все его фильмы. Считаю, что в «Граните» он как раз показал все свои лучшие стороны как режиссера, художника и человека, видящего очень широко мир, российский мир, даже за его самыми дальними пределами», — пояснил Павел Зарифуллин.

Он заметил: то, что презентуется в «Граните», — это образец того мужского, что зачастую отсутствует в российской повседневной жизни. Зрителям, в том числе и африканцам, показывают образ русского мужчины, который берет на себя ответственность, помогает слабым, едет на край света.

«Этот герой приезжает в Африку, как когда-то Николай Степанович Гумилев ездил в Эфиопию, чтобы спасать местное население от колонизаторов. «Гранит» — это то, чего нам сегодня очень сильно не хватает. И вот это «мужское», которое презентовали в фильме, станет очень ценным и полезным при воспитании молодежи», — заключил Павел Зарифуллин.

В фильме снимались Олег Чернов, Евгений Терских, Александр Барановский, Марк Гаврилов, Игорь Филиппов, Мексес Мабессимо и другие.

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цар гранит
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