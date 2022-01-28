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Центробанк обнародовал данные о приобретении валюты перед остановкой закупок

Экономика
Центробанк обнародовал данные о приобретении валюты перед остановкой закупок
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 28 января. Центробанк приобрел валюту на внутреннем рынке с расчетами 24 января на сумму 23,5 миллиарда рублей, сообщает ТАСС. После этого регулятор принял решение заморозить программу покупки для стабилизации рублевого курса.

В середине текущего месяца российский Минфин возобновил покупку валюты по бюджетному правилу. С 14 января по 4 февраля 2022 года плановый совокупный объем покупки валюты ведомством составлял 585,9 млрд рублей, ежедневный — 36,6 млрд рублей. В ходе последнего дня торговли иностранной валютой регулятор потратил на диверсификацию активов 23,5 млрд рублей.

Однако из-за падения курса рубля ЦБ приостановил покупку иностранной валюты, чтобы «повысить предсказуемость действий денежных властей» и снизить волатильность финансовых рынков.

В ЦБ заявили, что при возобновлении операций будет учитываться фактическая обстановка в биржевом секторе. По оценкам аналитиков, такое решение российского регулятора выглядит логичным на фоне геополитической обстановки.

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банк россии центробанк минфин валюта покупка волатильность
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