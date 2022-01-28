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Биатлонист Поршнев завоевал серебряную медаль в спринте на ЧЕ в Германии

  /   Обновлено: 28 января 2022 14:21
Спорт
Биатлонист Поршнев завоевал серебряную медаль в спринте на ЧЕ в Германии
ТАСС  /  Терещенко Михаил

Берлин, 28 января. Российский биатлонист Никита Поршнев пришел вторым к финишу в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в немецком Арбере. Завоевавший серебро спортсмен не допустил ни одного промаха, но отстал от лидера на 20,6 секунды.

Первым финишировал норвежец Эрленд Бьонтегорд, показавший время 26 минут и 39,4 секунды. Он, как и россиянин, ни разу не промахнулся.

Бронза в спринте на ЧЕ досталась немцу Лукасу Фратцшеру. Он достиг финиша на 22,9 секунды позднее лидера и допустил один промах.

Ранее российский биатлонист Антон Бабиков, как и Поршнев, завоевал серебро на чемпионате Европы. Он финишировал вторым в индивидуальной гонке.

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биатлон чемпионат европы поршнев
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