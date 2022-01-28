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Политолог Кедми констатировал неспособность США предугадать действия России

Политика
Политолог Кедми констатировал неспособность США предугадать действия России
wikipedia.org  /  Mark Nakoykher / CC BY-SA 4.0

Москва, 28 января. Запад не может предсказать действия Москвы, поскольку не понимает и не знает Россию. Об этом заявил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

Экс-глава спецслужбы «Натив» рассказал, что ЦРУ с момента создания в 1946 году допускает фатальные просчеты, которые касаются реакции Москвы.

«Всегда действия Советского Союза и России были неожиданными», — отметил эксперт.

Политолог Кедми констатировал неспособность США предугадать действия России
pixabay.com /

Политолог в качестве примера привел государственный переворот на Украине, который произошел в 2014 году. Соединенные Штаты не сумели предугадать, как Россия отреагирует на события в соседнем государстве, уверен Кедми. По его словам, воссоединение Крыма с РФ имело огромное стратегическое значение. Благодаря произошедшим событиям Москва закрыла тыл, а также нейтрализовала американский флот в Средиземном море. Кедми уверен, что Соединенные Штаты сами себя загнали в такую ситуацию. Они недооценили Россию, а это обернулось для них неприятными последствиями.

«Россия отогнала американские корабли к Неаполю», — объяснил эксперт.

Ранее Яков Кедми заявил, что США ждет неприятный сюрприз в случае случайного удара по Луганской и Донецкой народным республикам. По его словам, Вашингтон даже приблизительно не способен предугадать ответные действия Россия.

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Все новости / Политика / Политолог Кедми констатировал неспособность США предугадать действия России
россия сша кедми
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