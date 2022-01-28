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Государственное телевидение Ирана подверглось взлому со стороны оппозиции

Весь мир
Государственное телевидение Ирана подверглось взлому со стороны оппозиции
Global Look Press  /  Roshan Norouzi/ZUMAPRESS.com

Тегеран, 28 января. Несколько государственных телеканалов в Иране накануне подверглись взлому со стороны оппозиционного движения ОМИН («Организация моджахедов иранского народа»).

По сообщениям в негосударственных СМИ и в социальных сетях, в течение нескольких секунд на экранах транслировались изображения с призывами к убийству верховного лидера Али Хаменеи, перемежаемые фотографиями лидеров ОМИН, Масуда Раджави и его жены Мирьям. Аудиозапись, сопровождавшая видеоряд, гласила: «Да здравствует Раджави! Смерть Хаменеи!», а в дальнейшем запускалась речь оппозиционера, который, как предполагается, уже умер.

Проблемы возникли и на радиостанциях, передачу пришлось прервать. При этом представитель ОМИН Париже Шахин Гобади в интервью Associated Press заявил, что наряду со всеми остальными удивился инциденту. Он предположил, что подобное могли сделать поддерживающие организацию силы, однако прямо не подтвердил и не опроверг причастность оппозиционной группы к случившемуся.

Событие стало довольно резонансным, поскольку работа государственных телерадиоканалов курируется органами разведки и безопасности страны, в первую очередь — Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Взлом этой сети некоторые оппозиционные СМИ рассмотрели как вызов данной силовой структуре, какого не происходило уже долгие годы.

Власти Ирана подчеркнули, что будут расследовать произошедшее. Страна уже неоднократно становилась целью хакеров, однако прежде действия злоумышленников носили иной характер и были направлены на нанесение республике экономического ущерба. В таких инцидентах Тегеран традиционно обвинял Израиль, однако в данном случае картина происходящего заметно отличается.

Тем не менее, как сообщает Al Jazeera, представитель руководства телерадиовещания Исламской Республики подчеркнул, что в деле наверняка замешаны иностранные спецслужбы, поскольку взлом на таком уровне сопряжен с серьезными сложностями и требует недюжинных знаний. С другой стороны, у Ирана из-за санкций США и Запада отсутствует доступ к современным операционным системам. Многие компьютерные сети в организациях республики работают под устаревшими версиями вроде Windows 7, которые уже не в состоянии обеспечить адекватный уровень безопасности.

Похожий случай произошел в 1986 году, когда на государственном телевидении началось выступление изгнанного из страны шаха Резы Пехлеви. Бывший глава государства произнес 11-минутную речь, заявив о намерении бороться с властями Исламской Республики и попросив в этом деле поддержки иранского народа. Впоследствии некоторые лица предположили, что подавить сигнал удалось при помощи агентов Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, которые тайно доставили в страну специальный передатчик.

«Организация моджахедов иранского народа» являлась движением, которое изначально выступало против шаха Пехлеви и подозревалось в ряде атак на американских чиновников в Иране в 1970 годах. Во время Исламской революции 1979 года моджахеды поддержали ее лидера имама Хомейни, но вскоре отношения между ними стали враждебными. Впоследствии члены ОМИН бежали из страны и выступили в ирано-иракской войне на стороне Саддама Хусейна, а затем их руководство переместилось в Европу, однако оно якобы сохраняет сеть агентов в Исламской Республике.

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