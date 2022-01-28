Дочь Назарбаева не вошла в обновленный состав политсовета правящей партии Казахстана

Нур-Султан, 28 января. Съезд правящей партии Казахстана «Нур Отан» внес изменения в состав политсовета. В обновленный список не вошла дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева.

Перечень опубликован на официальном сайте объединения. Согласно списку, дочь экс-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывший премьер-министр Аскар Мамин не состоят в политсовете партии. Состав обновился на 55%, уточняется в сообщении.

«Представленность женщин выросла до 33,7%. Доля молодежи до 35 лет увеличилась в шесть раз, до 13%. Средний возраст снизился на четыре года, составив 47 лет. Количество госслужащих сократилось на треть», — рассказали в пресс-службе партии.

Ранее действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил правящую партию «Нур Отан». Участники заседания объединения сделали соответствующий выбор 27 января.