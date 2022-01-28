Одомашнивание могло стать причиной уменьшения мозга кошек

Вена, 28 января. Мозг кошек за последние 10 тысяч лет уменьшился в процессе одомашнивания, выяснили ученые из Венского университета совместно с коллегами из Национального музея Шотландии.

Исследователи сравнили черепа 19 степных кошек Felis lybica, от которых современные питомцы отделились около 10 тысяч лет назад, 20 черепов диких лесных кошек Felis silvestris и 28 черепных коробок обычных домашних четвероногих. Оказалось, что последние действительно имеют меньший объем черепа.

«И, соответственно, меньший мозг по сравнению с европейскими дикими кошками, так и с дикими предками домашних кошек — африканскими дикими кошками, что подтверждает полученные ранее результаты», — цитирует слова исследователей журнал Royal Society Open Science.

Главным фактором естественного отбора при одомашнивании оказалась способность приручить кошку. Это привело к появлению большого числа животных со сниженным количеством клеток нервного гребня. В дальнейшем произошли изменения в реакции кошек на стресс, размере мозга и строении тела в целом.

Кошки стали одними из самых любимых питомцев среди всего населения Земли. Многие радуют своих хозяев забавными выходками. Например, кошка из Тверской области элегантно искупалась в грязи и прославилась в соцсети TikTok.