Дочь Анатолия Папанова восстановлена в театре имени Ермоловой

Артистка Елена Папанова, дочь великого актера, признана Тверским районным судом неправомерно уволенной из ГБУ «Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой». Елена Анатольевна — одна из первых актеров, обратившихся в суд после массового сокращения, кто отстоял свои права. Театр обязан ей выплатить 82 983 рубля 80 копеек за вынужденные прогулы и 50 тысяч — в качестве компенсации морального вреда.

В документах суда говорится, что восстановление актрисы должно быть незамедлительным — сразу после вступления решения в законную силу. И не в должности уборщицы, как ей ранее предлагал директор театра, а по ее специальности.

«Иск Папановой к государственному бюджетному учреждению культуры города Москвы «Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой» о признании незаконным приказа об увольнении, восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда удовлетворить, — говорится в решении суда. — Признать незаконным приказ №54-лс от 28 сентября 2021 года об увольнении Папановой. Восстановить Папанову на работе в государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы «Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой» в должности артиста драмы высшей категории».

С учетом того, что в Тверском районном суде еще с десяток аналогичных исков от коллег Папановой, можно предположить, что все актеры будут восстановлены.

Летом прошлого года порядка 20 актеров театра имени Ермоловой получили уведомления о сокращении. Художественный руководитель и директор театра Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора за несколько дней до этого. Объясняться с сокращенными пришлось новому руководителю Сергею Кузоятову.