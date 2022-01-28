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Российский саночник Репилов показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне

Спорт
Российский саночник Репилов показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне
Global Look Press  /  Arno Burgi

Пекин, 28 января. Российский саночник Роман Репилов продемонстрировал, в каких условиях будут жить олимпийцы во время Игр в Пекине. Спортсмен снял на видео свой номер.

Репилов поделился кадрами, сделанными в Олимпийской деревне, в Instagram Stories. Он устроил рум-тур по номеру, в котором ему предстоит жить на протяжении зимних Игр в Китае.

Российский саночник Репилов показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне
Prt Scr instagram.com / @roman.repilov

Номер, рассчитанный на четверых, состоит из двух комнат, в каждой из которых установлено по две кровати. Однако россияне поселились втроем, а Репилову удалось занять отдельную комнату.

«Здесь у нас подарки, еда — это быстрый перекус», — рассказал саночник.

Российский саночник Репилов показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне
Prt Scr instagram.com / @roman.repilov

Кроме того, российский спортсмен продемонстрировал прихожую с несколькими мусорками для раздельного сбора отходов, а также туалет и раковину, установленную практически при входе в номер. Репилов снял на видео и душ, расположенный в странном вытянутом помещении.

Российский саночник Репилов показал условия проживания спортсменов в Олимпийской деревне
Prt Scr instagram.com / @roman.repilov

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о неудовлетворительном приеме российских олимпийцев в Китае. Некоторых из членов сборной везли из аэропорта в холодных автобусах.

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олимпиада пекин репилов
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