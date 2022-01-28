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Режиссер Джеймс Ганн рассказал о заключительном фильме трилогии «Стражи Галактики»

Общество
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о заключительном фильме трилогии «Стражи Галактики»
Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Москва, 28 января. Фильм «Стражи Галактики. Часть 3» станет последней картиной для нынешнего состава команды супергероев. Этой новостью поделился режиссер трилогии Джеймс Ганн.

По его словам, новая часть киноленты будет достаточно мрачной, однако масштабности фильма можно только позавидовать. Кинематографист добавил, что третья часть завершит историю культовых персонажей.

«Для нас это конец — последний раз, когда люди увидят этот состав команды Стражей. Фильм будет масштабным, большим, мрачным», — рассказал режиссер в интервью Deadline.

Работа над третьей частью фильма «Стражи Галактики» уже идет. Премьера картины ожидается в мае следующего года.

Джеймс Ганн также работает над новой частью «Отряда самоубийц». Пока он продумывает сюжет, но HBO Max поддержал идею кинематографиста снять второй спин-офф фильма. Однако на данный момент соглашение о съемках не подписано.

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кино стражи галактики джеймс ганн
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