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Сенатор Пушков: США прикрывают усиление военного присутствия истерией вокруг Украины

Политика
Сенатор Пушков: США прикрывают усиление военного присутствия истерией вокруг Украины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 января. США планируют расширение в соседних с НАТО государствах, несмотря на возможные итоги переговоров между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

В последнее время со стороны Вашингтона и Брюсселя идет активная антироссийская пропаганда, США обвиняют Москву в якобы имеющихся планах по «нападению» на Украину. По мнению Пушкова, намеренное раздувание конфликта дает странам преимущество: в это время они работают над усилением военного присутствия на территории Восточной Европы, с учетом Черного моря.

«Иначе зачем была чудовищная истерия о «неминуемом вторжении» России на Украину?», задает вопрос в посте сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада вновь готовят провокации по отношению к России. Так, Великобритания направила на Украину военно-транспортные самолеты своих ВВС с оружием.

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украина сша пушков
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