Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 15:11
15:10
Шоу-бизнес
Анну Семенович и ее подругу чуть не изнасиловали в юном возрасте
15:10
Общество
Мясников «дал зеленый свет» на прием парацетамола при высокой температуре из-за COVID-19
15:10
Шоу-бизнес
Именинница Ольга Кабо объяснила, почему никогда не празднует день рождения дома
15:09
Происшествия
Нелегальную криптоферму обнаружили в нежилом здании в Коптево
15:06
Политика
Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
15:04
Происшествия
Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки на Апраксином дворе
15:04
Политика
Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
15:02
Экономика
Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
15:00
Армия
Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
15:00
Общество
Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ополченец из ДНР опроверг утверждения киевских пропагандистов о высоком боевом духе солдат ВСУ

Армия
Ополченец из ДНР опроверг утверждения киевских пропагандистов о высоком боевом духе солдат ВСУ
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Донецк, 28 января. Вопреки заявлениям киевских пропагандистов моральный дух солдат ВСУ оставляет желать лучшего. Об этом рассказал в интервью СМИ ополченец из Донбасса Максим Дроздов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень неоднородны и состоят как из подготовленных частей, так и «весьма номинальных». О реальном положении дел в украинской армии рассказал «Народным новостям» ополченец из ДНР Максим Дроздов с позывным Индус. По его словам, боевой дух для армии порой важней любой военной техники, а здесь ВСУ как раз нечем хвастаться.

Рядовые готовы стрелять в спину офицерам, их останавливает только перспектива попасть под трибунал. По словам Дроздова, в ВСУ процветает дезертирство, пьянство и наркоторговля. Иначе дела обстоят разве что в рядах полка «Азов» (организация запрещена в РФ), где собрались «ультраправые со всего мира».

«У ультраправых всегда был боевой дух. Поэтому их часто использовали для «затравки», перебрасывали на нужное направление, где они провокациями пытались разжечь активные бои, подставляя и втягивая в них ВСУ», — вспоминает Дроздов.

Киевская пропаганда часто отмечает высокий боевой дух подразделений морской пехоты, но Индус поставил под сомнение эти заявления и напомнил, что большая часть морпехов осталась в Крыму и давно служит в ВС РФ по контракту. Созданный на Украине почти с нуля корпус морпехов подходит скорее для съемок рекламных роликов, а не для боевых действий.

Ранее представители ЛНР передали, что американские наемники из частной компании Academi действуют в Донбассе и обучают личный состав ВСУ ведению боевых действий.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Ополченец из ДНР опроверг утверждения киевских пропагандистов о высоком боевом духе солдат ВСУ
украина всу донбасс
Комментировать