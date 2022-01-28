Донецк, 28 января. Вопреки заявлениям киевских пропагандистов моральный дух солдат ВСУ оставляет желать лучшего. Об этом рассказал в интервью СМИ ополченец из Донбасса Максим Дроздов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) очень неоднородны и состоят как из подготовленных частей, так и «весьма номинальных». О реальном положении дел в украинской армии рассказал «Народным новостям» ополченец из ДНР Максим Дроздов с позывным Индус. По его словам, боевой дух для армии порой важней любой военной техники, а здесь ВСУ как раз нечем хвастаться.

Рядовые готовы стрелять в спину офицерам, их останавливает только перспектива попасть под трибунал. По словам Дроздова, в ВСУ процветает дезертирство, пьянство и наркоторговля. Иначе дела обстоят разве что в рядах полка «Азов» (организация запрещена в РФ), где собрались «ультраправые со всего мира».

«У ультраправых всегда был боевой дух. Поэтому их часто использовали для «затравки», перебрасывали на нужное направление, где они провокациями пытались разжечь активные бои, подставляя и втягивая в них ВСУ», — вспоминает Дроздов.

Киевская пропаганда часто отмечает высокий боевой дух подразделений морской пехоты, но Индус поставил под сомнение эти заявления и напомнил, что большая часть морпехов осталась в Крыму и давно служит в ВС РФ по контракту. Созданный на Украине почти с нуля корпус морпехов подходит скорее для съемок рекламных роликов, а не для боевых действий.

Ранее представители ЛНР передали, что американские наемники из частной компании Academi действуют в Донбассе и обучают личный состав ВСУ ведению боевых действий.