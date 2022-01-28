19FortyFive: в Пентагоне пожалели об отказе от развития артиллерии на фоне успехов ВС РФ

Вашингтон, 28 января. Американская армия испытывает большие проблемы с артиллерией, особенно это заметно на фоне успехов ВС РФ в этой сфере, пишет портал 19FortyFive.

Автор материала для американского журнала рассказал, что в Пентагоне совершили серьезную ошибку, не уделив достаточного внимания развитию артиллерийского оружия. В то же время российская армия имеет на вооружении большое количество мощнейших гаубиц и реактивных систем залпового огня. Это значительно увеличивает ее боевой потенциал, не зря артиллерия считается «богом войны», отметил аналитик. Перевод статьи представила «ПолитРоссия».

Раньше американцы рассчитывали на авиацию, поэтому и не беспокоились о плачевном состоянии артиллерии. Однако сейчас они поняли, что тоже нуждаются в оружии дальнего действия для сухопутных войск.

«Однако новое поколение российских и китайских истребителей и зенитных ракет сделало небо более смертоносным для американской авиации. Если армейские подразделения лишатся поддержки авиации, это приведет к плачевным результатам», — убежден автор материала.

В итоге Пентагон пожалел о своем решении. Сейчас Соединенные Штаты приступили к возрождению артиллерии, однако сомнительно, что у них получится догнать РФ в этой области.

Ранее сообщалось, что зенитно-ракетные комплексы «Бук-М3» разместили в Южном военном округе. Самая мощная версия этого оружия значительно усилит оборону РФ.