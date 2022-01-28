Лукинский опроверг слова Дубовицкой о сложном финансовом положении артистов «Аншлага»

Москва, 28 января. Юморист Николай Лукинский высказался о словах ведущей «Аншлага» Регины Дубовицкой, которая рассказала о тяжелом финансовом положении артистов шоу. Ее заявление не соответствует действительности.

Лукинский указал, что лично он не испытывает никаких проблем. С концертной деятельностью и деньгами у юмориста все в порядке, пишет «Вечерняя Москва».

«Это где такая информация от Регины Дубовицкой? Это какая-то ерунда, какая-то утка, никто не бедствует — все нормально», — опроверг Лукинский слова Дубовицкой о бедственном положении звезд юмористической программы.

При этом артист отметил, что концертов действительно стало меньше. В основном юмористы выступают в регионах России, где действуют свои правила из-за коронавируса. Однако никто из комиков не жалуется на отсутствие денег и не просит их в долг, констатировал Лукинский.

Регина Дубовицкая накануне сообщила, что звезды «Аншлага», живущие за счет концертов, столкнулись с финансовыми трудностями из-за пандемии коронавируса. Многие концерты пришлось отменить, и не у всех хватает денег на жизнь. Звезда якобы дает взаймы своим коллегам.