Мособлдума планирует разрешить эвакуацию автомобилей органами власти

Москва, 28 января. На очередном заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели вопрос о наделении органов власти полномочиями на перемещение машин на штрафную стоянку. В данный момент это имеют право делать только сотрудники ГИБДД, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов рассказал, что жители региона постоянно жалуются на неправильную парковку. Выписывать за это штрафы могут только инспекторы ГИБДД, которые просто не справляются с огромным объемом такой работы.

Именно поэтому Мособлдума предлагает наделить правом выписывать штрафы и эвакуировать автомобили представителей местных органов власти. Соответствующая законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу. Принятие такого закона позволит разгрузить инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, быстро реагировать на нарушения и поспособствует созданию комфортной городской среды.