Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 16:40
16:40
Происшествия
СК опубликовал кадры с места обнаружения тела утонувшей в проруби петербурженки
16:39
Происшествия
Техническая неисправность могла привести к падению Ми-8 в Ульяновской области
16:39
Общество
ФАН узнал подробности об экстренной операции Стаса Михайлова
16:33
Общество
Бездомного кота расстреляли из «мелкашки» в Саранске
16:31
Происшествия
Мост рухнул на газопровод в Питтсбурге перед прибытием в город Байдена
16:29
Происшествия
ФАН публикует кадры горящего грузовика на внешнем кольце КАД
16:28
Весь мир
Жители ЦАР требуют отставки главы миротворцев ООН
16:28
Политика
Полковник Коротченко назвал способ заставить власти США согласиться на условия России
16:27
Экономика
На уходящей неделе регионы России развивали науку и ставили рекорды
16:25
Политика
Путин и Макрон обсудили по телефону тему гарантий безопасности
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Мособлдума планирует разрешить эвакуацию автомобилей органами власти
Общество
Мособлдума планирует разрешить эвакуацию автомобилей органами власти
r10.fssprus.ru  /  Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия

Москва, 28 января. На очередном заседании Московской областной думы депутаты рассмотрели вопрос о наделении органов власти полномочиями на перемещение машин на штрафную стоянку. В данный момент это имеют право делать только сотрудники ГИБДД, сообщает издание «Вести Подмосковья»

Председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов рассказал, что жители региона постоянно жалуются на неправильную парковку. Выписывать за это штрафы могут только инспекторы ГИБДД, которые просто не справляются с огромным объемом такой работы.

Именно поэтому Мособлдума предлагает наделить правом выписывать штрафы и эвакуировать автомобили представителей местных органов власти. Соответствующая законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу. Принятие такого закона позволит разгрузить инспекторов ГИБДД, сократить административные издержки, быстро реагировать на нарушения и поспособствует созданию комфортной городской среды.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мособлдума планирует разрешить эвакуацию автомобилей органами власти
гибдд парковка эвакуация штраф инициатива
Комментировать