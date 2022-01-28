Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 января 15:10
15:10
Общество
Мясников «дал зеленый свет» на прием парацетамола при высокой температуре из-за COVID-19
15:10
Шоу-бизнес
Именинница Ольга Кабо объяснила, почему никогда не празднует день рождения дома
15:09
Происшествия
Нелегальную криптоферму обнаружили в нежилом здании в Коптево
15:06
Политика
Имеют полное право: Белоруссия готова противостоять агрессии Запада вместе с Россией
15:04
Происшествия
Экс-полицейский отделался условным сроком за взятки на Апраксином дворе
15:04
Политика
Euractive: представитель НАТО предложил «потаскать Украину за ухо»
15:02
Экономика
Российские банки в 2021 году заработали рекордные 2,4 трлн рублей
15:00
Армия
Разведка ЛНР засекла бойцов ВСУ в окрестностях Золотого
15:00
Общество
Психолог Алена Полынь дала советы, как правильно встретить китайский Новый год Тигра
14:57
Происшествия
Калининградцы хотели присвоить полмиллиона рублей под предлогом взятки ФСБ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Матчи регулярного чемпионата КХЛ возобновятся после паузы на ОИ-2022

Спорт
Матчи регулярного чемпионата КХЛ возобновятся после паузы на ОИ-2022
ska.ru  /  Пресс-служба ХК СКА

Москва, 28 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата после завершения Олимпийских игр.

Пресс-служба КХЛ сообщила на официальном сайте, что игры регулярного чемпионата, который был приостановлен из-за вспышки COVID-19, пройдут после паузы на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Лига представит расписание матчей после 10 февраля.

«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги. Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — говорится в сообщении.

Хоккейный турнир в рамках зимней Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Чехии, Дании и Швейцарии.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Матчи регулярного чемпионата КХЛ возобновятся после паузы на ОИ-2022
хоккей спорт кхл регулярный чемпионат
Комментировать