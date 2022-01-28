Матчи регулярного чемпионата КХЛ возобновятся после паузы на ОИ-2022

Москва, 28 января. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение провести оставшиеся матчи регулярного чемпионата после завершения Олимпийских игр.

Пресс-служба КХЛ сообщила на официальном сайте, что игры регулярного чемпионата, который был приостановлен из-за вспышки COVID-19, пройдут после паузы на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Лига представит расписание матчей после 10 февраля.

«КХЛ провела опрос среди клубов на тему того, готовы ли они проводить матчи во время паузы в чемпионате на время Олимпийских игр в Пекине. «Против» проголосовали 16 из 24 клубов лиги. Лига учла интересы клубов и приняла решение не проводить матчи во время олимпийской паузы», — говорится в сообщении.

Хоккейный турнир в рамках зимней Олимпиады в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Чехии, Дании и Швейцарии.