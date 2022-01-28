Американская база в аэропорту Багдада подверглась ракетной атаке

Багдад, 28 января. Американская военная база Виктория (Camp Victory), располагающаяся вблизи международного терминала аэропорта Багдада, вновь стала целью нападения.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу около 4:30 по местному времени. В направлении объекта было выпущено по меньшей мере шесть реактивных снарядов, для перехвата которых использовали дислоцированные на базе системы противовоздушной обороны C-RAM. Тем не менее минимум три ракеты все же нанесли ущерб взлетно-посадочной полосе в гражданской части аэропорта и одному пассажирскому самолету.

Six rockets fired at Baghdad Airport damaging aircraft, runways and parking areas. No injuries reported. https://t.co/PyhIBIVmxr pic.twitter.com/tmxMeS4m1e — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 28, 2022

По предварительной версии, в результате этой атаки никто не пострадал. При этом поврежденное воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Iraqi Airways, было ранее выведено из эксплуатации. В организации-перевозчике подтвердили эту информацию и заверили клиентов в том, что происшествие не стало причиной отмены запланированных рейсов.

«В результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада сегодня на рассвете был поврежден один вышедший из строя самолет компании, припаркованный недалеко от аэропорта», — говорится в заявлении Iraqi Airways.

В последние годы данная авиабаза регулярно подвергается ракетным обстрелам, в которых американские и некоторые иракские официальные лица обвиняют поддерживающие Иран группы шиитского ополчения, выступающие против военного присутствия США в регионе.

Особенно напряженной обстановка в этом районе складывалась в преддверии годовщины убийства иранского генерала из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был ликвидирован американскими военными на выезде из багдадского аэропорта 3 января 2020 года по приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.

В начале текущего года средства ПВО C-RAM перехватили два БПЛА, направлявшихся к базе. На обломках одно из них было написано «Месть Сулеймани». Через два дня попытка нападения повторилась: несколько снарядов упали рядом с Camp Victory, а позже сотрудники местных силовых структур обнаружили в западной части города пусковые установки и несколько готовых к применению ракет.