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Американская база в аэропорту Багдада подверглась ракетной атаке

Весь мир
Американская база в аэропорту Багдада подверглась ракетной атаке
Global Look Press  /  Ameer Al Mohammedaw/dpa

Багдад, 28 января. Американская военная база Виктория (Camp Victory), располагающаяся вблизи международного терминала аэропорта Багдада, вновь стала целью нападения.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу около 4:30 по местному времени. В направлении объекта было выпущено по меньшей мере шесть реактивных снарядов, для перехвата которых использовали дислоцированные на базе системы противовоздушной обороны C-RAM. Тем не менее минимум три ракеты все же нанесли ущерб взлетно-посадочной полосе в гражданской части аэропорта и одному пассажирскому самолету.

По предварительной версии, в результате этой атаки никто не пострадал. При этом поврежденное воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Iraqi Airways, было ранее выведено из эксплуатации. В организации-перевозчике подтвердили эту информацию и заверили клиентов в том, что происшествие не стало причиной отмены запланированных рейсов.

«В результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада сегодня на рассвете был поврежден один вышедший из строя самолет компании, припаркованный недалеко от аэропорта», — говорится в заявлении Iraqi Airways.

В последние годы данная авиабаза регулярно подвергается ракетным обстрелам, в которых американские и некоторые иракские официальные лица обвиняют поддерживающие Иран группы шиитского ополчения, выступающие против военного присутствия США в регионе.

Особенно напряженной обстановка в этом районе складывалась в преддверии годовщины убийства иранского генерала из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он был ликвидирован американскими военными на выезде из багдадского аэропорта 3 января 2020 года по приказу занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа.

В начале текущего года средства ПВО C-RAM перехватили два БПЛА, направлявшихся к базе. На обломках одно из них было написано «Месть Сулеймани». Через два дня попытка нападения повторилась: несколько снарядов упали рядом с Camp Victory, а позже сотрудники местных силовых структур обнаружили в западной части города пусковые установки и несколько готовых к применению ракет.

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