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Песков опроверг личную встречу Путина и Беглова в Петербурге

  /   Обновлено: 28 января 2022 13:32
Политика
Песков опроверг личную встречу Путина и Беглова в Петербурге
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 28 января. Президент России Владимир Путин не смог провести очную встречу с петербургским губернатором Александром Бегловым из-за ограничений на фоне коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент должен был обсудить с градоначальником рабочие вопросы. Из-за ограничений Беглов представил Владимиру Путину все в письменном формате, передает РИА Новости.

«Нет, очная встреча, к сожалению, не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но, насколько мне известно, там достигнута договоренность, что губернатор отправил письменно президенту доклад по основным вопросам развития города», — сказал Песков.

Владимир Путин 27 января принял участие в траурном мероприятии, которое посвящено 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. Глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге.

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